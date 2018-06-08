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16:37   8 Июня 2018
Россия
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Актер Игорь Лях скончался на 56 году жизни

Актер Игорь Лях скончался на 56 году жизни

Звезда «Любовь и голуби» накануне лег спасть, а утром уже не проснулся, рассказал ИА «Политика Сегодня» источник, близкий к семье артиста.

Пока неизвестно, что послужило причиной смерти. Лях ничем не болел. В начале текущей недели он читал лекцию в Высшем театральном училище имени Щепкина и чувствовал себя хорошо.

Есть подозрения, что у актера случился инфаркт или инсульт. Однако точно станет известно уже после вскрытия.

Дату прощания и похорон пока не назначили.

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Автор: Юлия Халус
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