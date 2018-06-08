Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

Херсонский суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката редактору РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского.

Защита требовала возвратить изъятое при обысках имущество. Сотрудники Службы безопасности Украины нашли в банковской ячейке более 200 тысяч долларов, предположительно, пистолет «Браунинг 1906» и «прямой трудовой договор» Вышинского и МИА «Россия Сегодня».

15 мая СБУ проникли в киевскую редакцию офиса РИА «Новости» Украина. Главу портала задержали, а позже подвергли аресту сроком на два месяца. Правоохранители обвинили Вышинского в государственной измене.

1 июня суд отклонил апелляцию на его арест. 3 июня защита российского журналиста сообщила, что на Украине открыли уголовное дело по факту ограбления квартиры арестованного журналиста.