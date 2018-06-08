Трамп готов посмертно оправдать Мохаммеда Али

Известного боксера осудили на пять лет за отклонение о призыва.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посмертно оправдать знаменитого американского боксера, ныне покойного Мохаммеда Али. Его осудили на пять лет тюремного заключения в 1967 году, во время Вьетнамской войны.

Мохаммед Али считается одним из самых известных боксеров в истории. Али завоевал чемпионский титул на Олимпийских играх 1960 года в полутяжелом весе. Титула чемпиона мира боксер удостаивался восемь раз. Он также являлся шестикратным обладателем звания «Боксер года». По версии журнала The Ring, Мохаммед Али признан боксером десятилетия.

В 1964 году спортсмен вступил в организацию «Нация ислама».

На пике карьеры Али отказался от службы в ВС США, после чего его лишили всех титулов и наград на три года.

После завершения карьеры занимался благотворительностью в рамках ЮНИСЕФ.

Мохаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.