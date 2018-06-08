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16:27   8 Июня 2018
Весь мир
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Турция начнет антидемпинговые расследования против американских компаний

Турция начнет антидемпинговые расследования против американских компаний

Так Анкара ответит Вашингтону на введение торговых пошлин на сталь и алюминий, объяснил министр экономики страны Нихат Зейбекчи.

США в конце мая ввели пошлины на ввоз в страну стали (25%) и алюминия (10%). Некоторые страны уже успели ответить Вашингтону. ЕС, к примеру, решил запустить юридическую процедуру в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). А Мексика и Канада ввели ответные пошлины на некоторые американские товары.

Турция, занимающая восьмое место в мире по объему производства стали и шестое место по объему экспорта в США, пообещала отнестись к американским товарам так же, как США отнеслись к турецким. Анкара работает над процессом антидемпинговых расследований против американских компаний.

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Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #турция #новости #весь мир #пошлины
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