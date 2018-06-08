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16:03   8 Июня 2018
Россия
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СК РФ проверяет заявление студентов о пытках в воронежской полиции

СК РФ проверяет заявление студентов о пытках в воронежской полиции

Следственный комитет проверяет заявление жителей Воронежа о недопустимых действиях полицейских, которые, как сообщают местные СМИ, пытались с помощью пыток добиться от них признания в краже телефона.

Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Мануковская в беседе с РИА «Новости».

Вечером 6 июня воронежский портал опубликовал историю трех студентов, которые рассказали о пытках в отделении полиции №4. «Правоохранители» пытались заставить юношей признаться в краже мобильного телефона. Студенты записали видеообращение к Следственному комитету и выложили его на Youtube. Сейчас ролик набрал около 20 тысяч просмотров. 

По данным издания, о краже телефона заявила владелица квартиры, в которой проходила студенческая вечеринка. В полиции юношам сковали руки наручниками, надели на голову пакет с нашатырным спиртом, а затем предложили самим решить кто «украл телефон». В противном случае, сотрудники полиции пригрозили задержать компанию на двое суток. После произошедшего студенты обратились в СК РФ и к и уполномоченному по правам человека в Воронежской области.

 

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Автор: Надежда Егорова
#россия #ск рф #воронеж
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