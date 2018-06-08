 Корабль летел, или самолет плыл? Россияне высмеяли «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Украинским военным сообщили в субботу, 2 июня, что неопознанное судно остановилось вблизи госграницы у острова Змеиный в Черном море, передает одесское издание «Думская» со ссылкой на источник.

По информации СМИ, военно-транспортный самолет украинских ВМС Ан-26 направили идентифицировать корабль. Бригада морской авиации определила, что судно якобы принадлежит военно-морскому флоту РФ. Ан-26 опустился на минимально допустимую высоту, с помощью бортового радиолокатора обнаружил корабль и определил судно как малое ракетное.

Самолет ВМС Украины «перехватил» корабль рядом со Змеиным островом. «Противник» ушел в открытое море. Ан-26 проконтролировал «бегство» малого ракетного корабля, сделал несколько проходов вблизи на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино, уточнили украинские СМИ.

Прочитал украинскую новость, что украинский самолёт Ан-26 перехватил малый ракетный корабль Черноморского Флота России. Я правильно понял, что старый транспортный самолёт перехватил вооружённый до зубов российский корвет, который может порвать этот самолёт одной очередью? — Голос Мордора (@spacelordrock) June 7, 2018

Пользователи социальной сети Twitter недоумевают, как транспортный самолет «перехватил» малый ракетный корабль, если такого никогда прежде не случалось. Россияне вспомнили об авиационном перехвате и военно-морском, когда перехватывается корабль кораблем. Однако в практике ни одной страны не существовало такого, что бы транспортный самолет перехватывал МРК.

Не понял! Корабль летел? Или самолёт плыл? Загадка перехвата... — Влад Громов (@VladGrom07) 7 июня 2018 г.

Как вообще транспортник может что либо перехватить?!)) Это все равно, что фура со спорткаром будет по шоссе гонять, кто быстрее))) — NataliyaSeregina???????? (@sereginaN86) 7 июня 2018 г.

Наташ,вопрос не в том,что это транспортник,а в том,что это самолёт.Перехватчик должен,как минимум,находиться в одной среде с перехватываемым.Иначе,это звучит как-то странно,в духе тымчуковского "обстрела из ядерного оружия". — Alex White (@19Alexander74) 7 июня 2018 г.

Самолет на корабль аркан накинул? Или абордажные кошки? Как самолет может корабль перехватить? На прицел взять может. Пролететь над палубой может и улететь. — Аlex (@AEsaulkov) 7 июня 2018 г.

Это они на свою аудиторию рассчитывали с этой "боевой" новостью. Не обращайте внимания. Просто там сейчас население понятия не имеет о военных самолетах и кораблях. Молодежь, вероятно, даже не представляет, как они выглядят. — Лена Лантух (@LenaLantuh) 7 июня 2018 г.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что Киеву нужны деньги на военные нужды, поэтому украинские власти подают сигнал Западу «боремся как можем». Возможно, Киев пытается ускорить решение Североатлантического альянса включить Украину в состав НАТО. Поэтому министерство обороны Украины приписывает несуществующие победы. Либо «перехват» очередная провокация и фейк, ведь другие источники не подтвердили эту информацию.

На самом деле АН-26 представлял несомненную угрозу для российского корабля, мало ли что могло отвалиться в полете от давно не ремонтированного самолета — Олег (@Oleg_Ilchenko) 8 июня 2018 г.

Ну как перехват? У них последний моторесурс старичка АН-26 на ветер. У нас же - бесплатная мишень, для тренировки расчетов в условия приближенных к боевым. — Андрей Зозуля (@AZ_7_64) 8 июня 2018 г.

Ну перехватил и перехватил, что придираетесь. АН-26 хороший самолёт. ???? — Сергей Савенко (@SERGEY_SAVENKO) 8 июня 2018 г.