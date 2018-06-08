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16:50   8 Июня 2018
Медиа
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Корабль летел, или самолет плыл? Россияне высмеяли «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Корабль летел, или самолет плыл? Россияне высмеяли «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Украинским военным сообщили в субботу, 2 июня, что неопознанное судно остановилось вблизи госграницы у острова Змеиный в Черном море, передает одесское издание «Думская» со ссылкой на источник.

По информации СМИ, военно-транспортный самолет украинских ВМС Ан-26 направили идентифицировать корабль. Бригада морской авиации определила, что судно якобы принадлежит военно-морскому флоту РФ. Ан-26 опустился на минимально допустимую высоту, с помощью бортового радиолокатора обнаружил корабль и определил судно как малое ракетное.

Самолет ВМС Украины «перехватил» корабль рядом со Змеиным островом. «Противник» ушел в открытое море. Ан-26 проконтролировал «бегство» малого ракетного корабля, сделал несколько проходов вблизи на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино, уточнили украинские СМИ.

 

 Корабль летел, или самолет плыл? Россияне высмеяли «перехват» украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ

Пользователи социальной сети Twitter недоумевают, как транспортный самолет «перехватил» малый ракетный корабль, если такого никогда прежде не случалось. Россияне вспомнили об авиационном перехвате и военно-морском, когда перехватывается корабль кораблем. Однако в практике ни одной страны не существовало такого, что бы транспортный самолет перехватывал МРК.

 

 

 

 

 

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что Киеву нужны деньги на военные нужды, поэтому украинские власти подают сигнал Западу «боремся как можем». Возможно, Киев пытается ускорить решение Североатлантического альянса включить Украину в состав НАТО. Поэтому министерство обороны Украины приписывает несуществующие победы. Либо «перехват» очередная провокация и фейк, ведь другие источники не подтвердили эту информацию. 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #черное море #перехват #ан-26 #мрк
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