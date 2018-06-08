Интернет могут провести в села

Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин правительству.

В селах, где проживает более ста человек необходимо установить как минимум одно средство доступа в интернет без использования абонентского оборудования. Кабмину дается срок до 1 сентября 2018 года.

Ранее в России уже проработали программу по обеспечению доступа в интернет в поселках, где живет более 500 человек. Но проект приостановили в 2016 году. По словам экс-главы Минкомсвязи Николая Никифорова, пункты коллективного доступа (ПКД) в интернет были необходимы тогда, когда не были так распространены смартфоны. Сегодня это уже не тот уровень.

К тому же программа устранения цифрового неравенства получила недостаточную финансовую поддержку. Подрядчиком два года назад выступал «Ростелеком». Вместо необходимых 14,8 миллиарда рублей он получил 8,8 миллиарда рублей.