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15:59   8 Июня 2018
Россия
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Интернет могут провести в села

Интернет могут провести в села

Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин правительству. 

В селах, где проживает более ста человек необходимо установить как минимум одно средство доступа в интернет без использования абонентского оборудования. Кабмину дается срок до 1 сентября 2018 года.

Интернет могут провести в села

Ранее в России уже проработали программу по обеспечению доступа в интернет в поселках, где живет более 500 человек. Но проект приостановили в 2016 году. По словам экс-главы Минкомсвязи Николая Никифорова, пункты коллективного доступа (ПКД) в интернет были необходимы тогда, когда не были так распространены смартфоны. Сегодня это уже не тот уровень. 

К тому же программа устранения цифрового неравенства получила недостаточную финансовую поддержку. Подрядчиком два года назад выступал «Ростелеком». Вместо необходимых 14,8 миллиарда рублей он получил 8,8 миллиарда рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #интернет #общество #ростелеком #села
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