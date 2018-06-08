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15:59   8 Июня 2018
Весь мир
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Внимание РФ не сконцентрировано на G7 — Песков

Внимание РФ не сконцентрировано на G7 — Песков

Москва делает акцент на других международных форматах, объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее предложил восстановить формат «Большой восьмерки» (G8) и вернуть туда Россию. Тем не менее не все согласились с американцем. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока не видит поводов для этого.

Тем временем представитель Кремля подчеркнул, что G8 теряет свою актуальность для России. Москва сейчас сосредоточена на других форматах. В частности, на «Большой двадцатке» или G20.

Формат G8 распался в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Тогда лидеры других стран-участниц группы отказались ехать в Сочи на очередной саммит. Вместо этого они устроили саммит G7 в Брюсселе.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #песков #политика #трамп #новости #весь мир #g8 #g7
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