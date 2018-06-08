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 Трамп пригласил Россию вернуться в G8

Трамп пригласил Россию вернуться в G8
12:43   8 Июня 2018
Весь мир
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Трамп пригласил Россию вернуться в G8

Трамп пригласил Россию вернуться в G8

Президент США Дональд Трамп уверен: Россия должна вернуться в G8, сообщает агентство Bloomberg.

Группа семи — объединение экономически сильных держав. В него входят: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония.

Организация существует в формате «семерки» с 1976 года. В 1998 году к организации присоединилась Россия, после чего объединение стало называться «группой восьми».

В марте 2014 года из-за присоединения Крыма к России и кризиса на Украине отношения между Россией и странами запада резко ухудшилось. Страны вернулись к формату «семерки» до решения российской стороной крымского вопроса.

Ранее за возвращение России в «большую восьмерку» высказался председатель правления неправительственной организации Германо-российский форум Маттиас Платцек. По его словам, подобная мера поможет восстановить дружеские отношения между странами. Вопрос Крыма глава НПО предложил на время отложить и обсудить другие важные темы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встречи в данном формате не актуальны. Для России предпочтительнее формат G20.

Саммит «Большой семерки» состоится 8 июня в Квебеке, Канада

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Автор: Надежда Егорова
#россия #трамп #g8
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