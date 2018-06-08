СМИ сообщили об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил советнику президента России Михаилу Федотову о том, что в стране на основании междведомственного приказа от 2014 года уничтожаются архивные карточки репрессированных в Советском Союзе.

Федотов в беседе с «Коммерсантом» отметил, что сохранение данных об этом периоде истории — крайне важная задача.

Сотрудники музея считают, что уничтожение информации о жертвах репрессий может иметь катастрофические последствия при изучении истории лагерей. Романов отметил, что специалисты уже получили ответ из МВД, в котором говорилось об уничтожении карточек репрессированных.

Директор Музея объяснил, что в случае смерти осужденного в лагере личное дело отправляли на бессрочное хранение. При освобождении карточку уничтожали. Однако имелся архивный документ, с указанием ФИО, года и места рождения, информации о транспортировке заключенного между лагерями и дата освобождения.

О случаях уничтожения карточек узнал партнер Музея ГУЛАГа Сергей Прудовский. Исследователь сообщил, что минувшей весной искал данные о крестьянине Федоре Чазове. Брат репрессированного, Григорий, выжил после расстрела и сумел дойти до председателя всероссийского ЦИК Михаила Калинина в 1938 году. Далее его снова отправили на расстрел. Федоре Чазова же осудили на пять лет и отправили в Магаданскую область.

Прудовский сделал запрос в УМВД по региону. В ведомстве ответили, что дело заключенного уничтожили еще в 1955 году по приказу тех лет. Но выяснилось, что архивная карточка также попала под ликвидацию. Прудовский спросил, на каком основании это произошло, на что глава центра УМВД РФ по Магаданской области Михаил Серегин заявил о междведомственном приказе с грифом «для служебного пользования», поступившем 12 февраля 2014 года. Приказ подписали сразу несколько ведомств: МВД, Минобороны, ФСБ, Генпрокуратура, ФСКН. Отмечалось, что срок хранения информации об осужденных — до достижения репрессированными 80 лет. Таким образом, срок карточки Федора Чазова истек в 1989 году.

По словам Прудовского, информация о том, куда отправили осужденного, выжил ли он, данные о переводе из лагеря в лагерь находится в карточках, хранящихся в МВД. Также исследователь отметил, что количество репрессированных в СССР неизвестно. В международном сообществе считают, что примерное количество — 12 миллионов человек.

Росархив сообщил Прудовскому, что документы по осужденным проходили экспертизу еще в Советское время. Если информацию признавали ценной, карточку ставили на госучет с бессрочным хранением. В связи с этим эксперт направил запрос в УМВД по Магаданской области о прохождении соответствующей экспертизы ликвидированными документами. «Коммерсант» также попытался добиться комментария от Росархива.

Выяснилось, что такой случай не единственный. Четыре года назад жительница Подмосковья Нина Трушина искала информацию о родственнике, осужденном в 1939 году. Ответ пришел из УМВД по Магаданской области. Ведомство сообщило, что карточку отложили на уничтожение. Основание — все тот же межведомственный приказ. Трушина подала иск в Верховный суд РФ. В заявлении она отметила, что приказ затрагивает ее права и носит секретный характер. Это противоречит части третьей статьи 15 Конституции РФ. Суд не удовлетворил иск, сославшись на приказ президента РФ от 1996 года. Трушина пошла в Конституционный суд РФ, но и там ей отказали.

Федотов намерен изучить проблему, пишет издание. Председатель СПЧ отметил, что ведомство намерено сохранить архивные документы из-за важной исторической информации, содержащейся внутри. Нельзя фальсифицировать документ, если имеется оригинал. Федотов не исключает, что данным вопросом займется межведомственная рабочая группа по увековечению памяти репрессированных.