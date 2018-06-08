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12:41   8 Июня 2018
Весь мир
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Путин 22 июня встретится с президентом Южной Кореи

Путин 22 июня встретится с президентом Южной Кореи

Мун Чжэ Ин в конце месяца приедет Москву по приглашению российского лидера, объяснила пресс-служба Кремля.

Главы государств проведут переговоры и обсудят ситуацию на Корейском полуострове. Кроме того, стороны поговорят об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества. Речь идет о взаимодействии в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По окончании встречи Путин и Мун Чжэ Ин подпишут ряд совместных документов.

Президент Южной Кореи ранее указывал, что двусторонние проекты Москвы и Сеула не продвигались до сих пор, в частности, из-за ситуации вокруг КНДР. Но теперь страны решили заняться проектами, которые можно реализовать в ближайшее время. Прежде всего, это планы на Дальнем Востоке.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #южная корея #новости #мун чжэ ин
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