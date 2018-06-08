Неизвестные расстреляли прихожан в мечети Афганистана

В пятницу в провинции Герат неизвестные ворвались в соборную мечеть и открыли огонь по молящимся прихожанам. Об этом сообщил глава пресс-центра полиции Абдулахад Вализода.

Инцидент произошел в городе Калаи-Махмуд. По предварительным данным, есть убитые и раненые. Число жертв пока неизвестно. Очевидцы рассказывают, что среди погибших есть глава одного из местных племен.

Ранее, 6 июня, в провинции Баглан на северо-востоке страны прогремел взрыв в центре избирателей. По некоторым данным, взорвалась мина. Есть погибшие.