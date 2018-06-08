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12:34   8 Июня 2018
Весь мир
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Неизвестные расстреляли прихожан в мечети Афганистана

Неизвестные расстреляли прихожан в мечети Афганистана

В пятницу в провинции Герат неизвестные ворвались в соборную мечеть и открыли огонь по молящимся прихожанам. Об этом сообщил глава пресс-центра полиции Абдулахад Вализода.

Инцидент произошел в городе Калаи-Махмуд. По предварительным данным, есть убитые и раненые. Число жертв пока неизвестно. Очевидцы рассказывают, что среди погибших есть глава одного из местных племен.

Ранее, 6 июня, в провинции Баглан на северо-востоке страны прогремел взрыв в центре избирателей. По некоторым данным, взорвалась мина. Есть погибшие.

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Автор: Виктория Разумовская
#взрыв #чп #афганистан #мечеть
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