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15:51   8 Июня 2018
Весь мир
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Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

В понедельник на встрече министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и американского госсекретаря Майка Помпео состоялось подписание «дорожной карты» по сирийскому Манбиджу.

Она предусматривает вывод из города курдских формирований, имеющих связь с Рабочей партией Курдистана (РПК). По замыслу Вашингтона и Анкары, на замену им придут лояльные Турции туркоманские и арабские отряды, которые возьмут город и ближайшие районы под свой контроль. Однако эту встречу стоит рассматривать в общем контексте развития ситуации на Ближнем Востоке, пишет ФАН.

Заявления Чавушоглу говорят о достижении консенсуса Анкары и Вашингтона по сирийскому вопросу. Во-первых, по словам Чавушоглу, «дорожная карта» по Манбиджу будет применяться и в других сирийских районах. Это говорит о том, то Анкара не собирается отказываться от намерений создать «буферную зону» на всей турецко-сирийской границе, чтобы предотвратить атаки курдов по Турции.

Реализация таких планов не представляется возможной без поддержки Америки, которая сделала ставку на курдов в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

По всей видимости, глава США Дональд Трамп приступил к реализации курса на Ближнем Востоке, предусматривающего отказ от поддержки курдов.

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

До последнего времени отряды «Сирийских демократических сил» играли ключевую роль в борьбе с ИГ на востоке САР.  По мере разгрома боевиков нужда в курдах отпадает, это позволяет жертвовать ими в ходе торга с Турцией за раздел влияния в САР.

Заменить курдов на востоке республики планируется так называемой «Новой сирийской армией», которую активно готовят американцы в районе Ат-Танфа.

Радикальную смену позиции Вашингтона по курдскому вопросу можно объяснить тем, что основной целью Штатов в последние месяцы являлось не допустить углубления сотрудничества Турции и России на Ближнем Востоке. О сближении Москвы и Анкары указывал контракт на покупку Турцией российских ПВО С-400. Срыв сделки стал делом чести для США.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган известен своими навыками с ведении торгов. В этот раз он смог сыграть на стремлении Вашингтона снизить влияние Москвы на Ближнем Востоке и заставить Трампа продать Турции комплексы Patriot.

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

Проигравшей стороной в этой сделке станут курды. Основным бенефициаром пока выступает Турция. В том случае, если Штаты не выполнят обещаний по курдам, контракт на покупку С-400 останется в силе. Если курды покинут Манбидж, Турция получит американские системы ПВО, но испортит отношения с РФ.

Ситуацию прокомментировал эксперт Борис Долгов. По его словам, власти Турции неотступно преследуют свои цели в сирийском конфликте, не беря в расчет интересы партнеров, в числе которых и РФ.

Турция выиграла от того, что Манбидж, а после и район вдоль сирийско-турецкой границы будут фактически аннексированы от Сирии, отметил эксперт. По его словам, Турция зачастую игнорирует интересы Москвы, связанные со стабилизацией ситуации и сохранением территориальной целостности САР.

Однако Турция остается желаемым партнером для РФ. Долгов напомнил, что Турция и в переговорах с Россией и с Ираном по ситуации в Сирии преследует только свои интересы.

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

Эксперт предположил, что, вероятнее всего, Турция все же приобретет американские комплексы, потому как является членом НАТО, где основная роль по-прежнему у Америки. Турция не будет противоречить воле Вашингтона, уверен эксперт.

Собеседник ФАН также напомнил, что США хочет убрать в Сирии неугодное им правительство и раздробить Республику.

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #сирия #манбидж #курды #эрдоган #трамп #турация
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