Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает главными рисками для компании антироссийские санкции и замедление экономического роста.

Об этом финансист сообщил, выступая на собрании акционеров Сбербанка.

Он подчеркнул, что у банка нет проблем с доходностью. Таким образом Греф отреагировал на комментарий одного из инвесторов о том, почему упала цена акций компании в доллар. Инвестор отметил, что дивиденды от акций недостаточно, чтобы покрыть реальную инфляцию.

Греф, в свою очередь, напомнил, что Сбербанк — рублевый актив, поскольку находится в России. По его словам, в 2017 году доходность акционеров банка выросла до 38%. Дивидендная доходность также перекрыла инфляцию: в прошлом году она составила 6% против темпов инфляции в 2,5%, добавил банкир. Капитализация банка каждый год показывает высокие результаты, резюмировал глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк рассчитывает получить к 2020 году один триллион рублей прибыли и выплатить акционерам дивиденды. Рентабельность капитала увеличится до 20%, уверен глава компании.