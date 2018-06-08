Мы в соц.сетях:
Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

 Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде

Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде
Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо
Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

 Трамп пригласил Россию вернуться в G8

Трамп пригласил Россию вернуться в G8
Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

 Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде

Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде
Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо
Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

 Трамп пригласил Россию вернуться в G8

Трамп пригласил Россию вернуться в G8
12:30   8 Июня 2018
Россия
36

Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает главными рисками для компании антироссийские санкции и замедление экономического роста.

Об этом финансист сообщил, выступая на собрании акционеров Сбербанка.

Он подчеркнул, что у банка нет проблем с доходностью. Таким образом Греф отреагировал на комментарий одного из инвесторов о том, почему упала цена акций компании в доллар. Инвестор отметил, что дивиденды от акций недостаточно, чтобы покрыть реальную инфляцию.

Греф, в свою очередь, напомнил, что Сбербанк — рублевый актив, поскольку находится в России. По его словам, в 2017 году доходность акционеров банка выросла до 38%. Дивидендная доходность также перекрыла инфляцию: в прошлом году она составила 6% против темпов инфляции в 2,5%, добавил банкир. Капитализация банка каждый год показывает высокие результаты, резюмировал глава Сбербанка. 

Ранее сообщалось, что Сбербанк рассчитывает получить к 2020 году один триллион рублей прибыли и выплатить акционерам дивиденды. Рентабельность капитала увеличится до 20%, уверен глава компании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#санкции #сбербанк #греф
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7 Весь мир
Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7
Если США заменить на Китай и добавить Россию в «группу семи», то разногласий внутри организации станет в разы меньше. Но это будет уже совсем иной формат сотрудничества.
11:59   8 Июня 2018
210
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений Россия

Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений

10:22   8 Июня 2018
114
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ Россия

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

8:54   8 Июня 2018
3087
Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы Ближнее зарубежье

Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы

6:54   8 Июня 2018
142
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

 Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ