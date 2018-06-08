Мы в соц.сетях:
Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

 Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде

Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде
Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо
Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

 Трамп пригласил Россию вернуться в G8

Трамп пригласил Россию вернуться в G8
Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

 Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде

Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде
Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо
Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

 Трамп пригласил Россию вернуться в G8

Трамп пригласил Россию вернуться в G8
12:22   8 Июня 2018
Россия
52

Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде

Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отправились в портовый город с пекинского вокзала. Политиков доставили на скоростном поезде «Фусин».

В Тяньцзине на одноименном стадионе пройдет товарищеский матч подростковых хоккейных команд РФ и КНР.

ТАСС отмечает, что расстояние между городом-портом и столицей Китая составляет 120 километров. Автомобилисты преодолевают дорогу за полтора-два часа. Время поездки зависит от трафика. На поезде «Фусин» политики достигли пункта назначения за полчаса. Именно такие преимущества машиностроения КНР хотел показать Си Цзиньпин.

Поезд «Фусин» является модернизированной моделью «Хэсе». Новинка собрана без поддержки иностранных компаний. Поезд, благодаря инновационным системам, способен автоматически снизить скорость при возникновении аварийной ситуации. «Фусин» потребляет на 17% меньше энергии, чего его предшественник. Скорость движения составляет 350 километров в час.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #си цзиньпин #политика #китай #весь мир #поезд фусин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7 Весь мир
Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7
Если США заменить на Китай и добавить Россию в «группу семи», то разногласий внутри организации станет в разы меньше. Но это будет уже совсем иной формат сотрудничества.
11:59   8 Июня 2018
210
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений Россия

Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений

10:22   8 Июня 2018
114
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ Россия

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

8:54   8 Июня 2018
3087
Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы Ближнее зарубежье

Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы

6:54   8 Июня 2018
142
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

 Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ