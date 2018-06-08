Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отправились в портовый город с пекинского вокзала. Политиков доставили на скоростном поезде «Фусин».

В Тяньцзине на одноименном стадионе пройдет товарищеский матч подростковых хоккейных команд РФ и КНР.

ТАСС отмечает, что расстояние между городом-портом и столицей Китая составляет 120 километров. Автомобилисты преодолевают дорогу за полтора-два часа. Время поездки зависит от трафика. На поезде «Фусин» политики достигли пункта назначения за полчаса. Именно такие преимущества машиностроения КНР хотел показать Си Цзиньпин.

Поезд «Фусин» является модернизированной моделью «Хэсе». Новинка собрана без поддержки иностранных компаний. Поезд, благодаря инновационным системам, способен автоматически снизить скорость при возникновении аварийной ситуации. «Фусин» потребляет на 17% меньше энергии, чего его предшественник. Скорость движения составляет 350 километров в час.