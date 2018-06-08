Иммиграционная служба Сингапура задержала двойника Ким Чен Ына

Туриста, похожего на председателя ТПК, обыскали и допросили сотрудники иммиграционной службы Сингапура в международном аэропорту Чанги.

Меры безопасности усилили перед встречей американского лидера Дональда Трампа с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Комедиант по имени Говард написал в Facebook, что пограничники допрашивали его два часа, призвали «держаться подальше» от острова Сентоса и отеля «Шангри-ла».

Артист предположил, что сотрудники иммиграционной службы проанализировали ситуацию и пропустили его в страну, чтобы в газетах не писали «Ким Чен Ына депортировали из Сингапура». Говард собрался встретиться с двойником президента США Дональдом Трампом и провести «альтернативный саммит».

«Немного позабавлюсь в этот исторический момент», — отметил комедиант.