Иммиграционная служба Сингапура задержала двойника Ким Чен Ына
Туриста, похожего на председателя ТПК, обыскали и допросили сотрудники иммиграционной службы Сингапура в международном аэропорту Чанги.
Меры безопасности усилили перед встречей американского лидера Дональда Трампа с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Комедиант по имени Говард написал в Facebook, что пограничники допрашивали его два часа, призвали «держаться подальше» от острова Сентоса и отеля «Шангри-ла».
Артист предположил, что сотрудники иммиграционной службы проанализировали ситуацию и пропустили его в страну, чтобы в газетах не писали «Ким Чен Ына депортировали из Сингапура». Говард собрался встретиться с двойником президента США Дональдом Трампом и провести «альтернативный саммит».
«Немного позабавлюсь в этот исторический момент», — отметил комедиант.
Kim Jong Un impersonator says detained for hours at Singapore airport https://t.co/nDX9usyxbD pic.twitter.com/JL4qjB2WWv— The Straits Times (@STcom) June 8, 2018