Мы в соц.сетях:
Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

 Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде

Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде
Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо
Внимание РФ не сконцентрировано на G7 — Песков

Внимание РФ не сконцентрировано на G7 — Песков

 Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах
Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

Греф: Санкции создают риски для Сбербанка

 Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде

Путин и Си Цзиньпин прибыли в Тяньцзинь на скоростном поезде
Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо
Внимание РФ не сконцентрировано на G7 — Песков

Внимание РФ не сконцентрировано на G7 — Песков

 Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах

Эксперт рассказал, как Турция использует сирийский конфликт в своих интересах
12:17   8 Июня 2018
Россия
59

Карта погоды для городов ЧМ-2018 опубликована на сайте Гидрометцентра

Карта погоды для городов ЧМ-2018 опубликована на сайте Гидрометцентра

Гидрометцентр опубликовал на своем сайте карту погоды для всех 11 городов, которые примут чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил глава ведомства Роман Вильфанд.

Информация будет как на русском, так и на английском языках. В специальном разделе можно найти информацию о фактической и ожидаемой погоде, о штормовых предупреждениях и даже об уровне загрязнения воздуха и о радиационной обстановке. 

Также на сайте можно изучить анимированную карту явлений погоды за последние 3 часа. Ее разрабатывает Центральная аэрологическая обсерватория.

В городах-хозяевах прогноз погоды будут передавать каждый час.

Напомним, ЧМ-2018 стартует 14 июня. Финальный матч пройдет 15 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #чм-2018 #общество #погода #чм #чм2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7 Весь мир
Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7
Если США заменить на Китай и добавить Россию в «группу семи», то разногласий внутри организации станет в разы меньше. Но это будет уже совсем иной формат сотрудничества.
11:59   8 Июня 2018
210
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений Россия

Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений

10:22   8 Июня 2018
114
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ Россия

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

8:54   8 Июня 2018
3088
Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы Ближнее зарубежье

Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы

6:54   8 Июня 2018
142
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

 Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ