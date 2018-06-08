Карта погоды для городов ЧМ-2018 опубликована на сайте Гидрометцентра

Гидрометцентр опубликовал на своем сайте карту погоды для всех 11 городов, которые примут чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил глава ведомства Роман Вильфанд.

Информация будет как на русском, так и на английском языках. В специальном разделе можно найти информацию о фактической и ожидаемой погоде, о штормовых предупреждениях и даже об уровне загрязнения воздуха и о радиационной обстановке.

Также на сайте можно изучить анимированную карту явлений погоды за последние 3 часа. Ее разрабатывает Центральная аэрологическая обсерватория.

В городах-хозяевах прогноз погоды будут передавать каждый час.

Напомним, ЧМ-2018 стартует 14 июня. Финальный матч пройдет 15 июля.