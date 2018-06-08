Путин поручил заняться программой по инфраструктуре детского отдыха

Глава Российской Федерации Владимир Путин дал распоряжение Кабинету министров заняться проработкой вопроса о создании в стране федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха.

Распоряжение должно быть выполнено до сентября, говорится в поручении по результатам встречи с членами Совета законодателей. Документ опубликован на сайте Кремля 8 июня.

Ответственным лицом по этому вопросу президент назначил председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин первым среди лидеров стран получил орден Дружбы Китайской Народной Республики. Российский лидер получил орден от председателя Китая Си Цзиньпина в ходе своей рабочей поездки в Пекин. Накануне состоялась встреча двух лидеров, итог которой Путин оценил положительно — он отметил, что переговоры прошли конструктивно.