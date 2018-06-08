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12:18   8 Июня 2018
Весь мир
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Голод и жажда нас убивают. Сирийская беженка пожаловалась на жизнь в курдском лагере

Голод и жажда нас убивают. Сирийская беженка пожаловалась на жизнь в курдском лагере

Но покинуть лагерь и вернуться домой мы не можем: курды не выпускают нас, посетовала сирийка.

В провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака продолжаются массовые протесты против курдской оккупации. Местные жители требуют тех покинуть территории, но курды жестко подавляют сопротивление. Тем временем на подконтрольных им территориях продолжает буйствовать гуманитарный кризис. Люди страдают от нехватки еды и воды.

Еще хуже чувствуют себя беженцы, проживающие в лагерях курдских формирований. Большинство из них боятся даже говорить что-то против оккупантов. Но одна беженка, спрятав лицо от камеры, согласилась побеседовать с корреспондентом Федерального агенства новостей.

Сирийка рассказала, что курды кормят их только гнилым хлебом и кипяченой водой. А с болезнями «помогают» бороться испорченными инъекциями. Люди боятся, что умрут в этом месте. А уйти не могут: не пускают.

Тем временем сами курды живут в комфорте. У них обогреваемые дома и вдоволь здоровой еды.

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Автор: Юлия Халус
#сирия #курды #политика #новости #весь мир
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