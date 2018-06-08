РФ и Китай договорились организовать перевозку грузов

РЖД и «Железные дороги Китая» подписали меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных трансграничных перевозках между КНР, РФ и Европой.

Документ подписали в присутствии российского лидера Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина во время поездки в Тяньцзинь. Президент РФ в пятницу, 8 июня, прилетел в Пекин и отправился с китайским коллегой на высокоскоростном поезде Хэсе в Таньцзинь, чтобы посмотреть товарищеский матч юношеских хоккейных команд из РФ и КНР.

Железные дороги России и Китая активно прорабатывают вопрос организации скоростных и высокоскоростных грузовых перевозок. Москва и Пекин хотят использовать багажные вагоны международного поезда РФ — КНР, чтобы перевозить грузы электронной коммерции. Соответствующий меморандум также планируют подписать.