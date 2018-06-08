Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Если США заменить на Китай и добавить Россию в «группу семи», то разногласий внутри организации станет в разы меньше. Но это будет уже совсем иной формат сотрудничества.

Кстати, очень хорошая мысль, как по мне. Но это, возможно, дело будущего, а пока очередной форум семи еще недавно самых развитых экономик мира в канадском Квебеке проходит на фоне резкого обострения противоречий между еще недавно близкими экономическими «союзниками». Причем, во всех случаях воду мутит именно Вашингтон, желающий сломить дружное сопротивление «партнеров», и в очередной раз решить свои экономические проблемы за счет остального мира.

Главными темами сегодняшней дискуссии глав государств станут две. Первая - это введение Вашингтоном против Европы и Канады пошлин на сталь и алюминий и встречные контрмеры на это со стороны европейцев. Вторая - санкции против Ирана, которые не поддержал ни один член «клуба семи» за исключением самих США.

Торговая война Европы и США

Перед встречей президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере:

«Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они берут с США огромные пошлины и создают немонетарные барьеры. Торговый профицит ЕС с США - 151 миллиард долларов, а Канада не пускает наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра».

Тем самым он в уже ставшей для него традиционной «переговорной» манере нахрапом пошел на оппонентов и пытается поставить их в роль защищающейся стороны. При этом сами европейцы так не считают, так как именно Вашингтон начал нынешнюю торговую войну.

Да, в торговле ЕС и США существуют перекосы. Но они возникли не из-за нечестной конкуренции со стороны европейцев, а как следствие деградации производства в США. И вместо того, чтобы угрожать американцам следовало бы вспомнить и применить у себя все те «советы», которые они постоянно раздают налево и направо экономически споткнувшимся странам. Но они этого не делают, а предпочитают давить и угрожать.

Правда, пока безрезультатно. На сегодня уже фактом стало то, что Вашингтон впервые в своей послевоенной истории столкнулся с единым против себя фронтом своих ближайших «союзников по ценностям». Даже Великобритания, традиционно поддерживавшая их во всех начинаниях против стабильности в мире, и та встала на сторону Германии и Франции. Она не готова в нынешней и так очень трудной для нее ситуации и далее поступаться своими национальными интересами. Причем, самое обидное для Вашингтона, что и в вопросе иранских санкций тоже.

Самоизоляция Вашингтона или санкции против Ирана

С учетом остальных недоразумений между США и Европой, вопрос введения санкций в отношении Ирана можно рассматривать с двух ракурсов.

Ракурс первый. Как это отразится на экономике Ирана. Или насколько эффективными будут санкции США в отношении Тегерана.

Ракурс второй. Как новый режим санкций отобразится на экономике США. А еще, что не менее важно, как все это отразится на их геополитических позициях.

Как мы уже видим по заявлениям глав государств ведущих стран Европы, инициатива США и Израиля в отношении Ирана и фактическое возобновление холодной войны с ним, не получили не только поддержки, но даже понимания. Европейцы вместе с МАГАТЭ (которая следит за исполнением соглашения 2015 года) не видят нарушений со стороны Тегерана и не хотят новой фазы противостояния.

Они имеют многомиллиардные контракты и хотят зарабатывать на сотрудничестве, а не терять деньги, поддерживая убийственные для них инициативы Вашингтона. Они уже вдоволь сыты сирийской авантюрой и прекрасно понимают, что в случае обострения ситуации вокруг Ирана последствия для них будут в разы более пагубными. Именно поэтому они сегодня всеми силами пытаются удержать США от новых провокаций и не останавливаются даже перед угрозой открытого экономического и политического противостояния с ними.

Тегеран понимая, что сами по себе США не способны нанести им значимого ущерба (даже если некоторые европейские формы перестанут с ним работать), сам перешел в наступление и сегодня требует от Брюсселя четкой и однозначной позиции в вопросе санкций. Если ее не последует он готов вернуться к своей ядерной программе, что приводит европейцев в настоящий ужас.

Судя по всему, договориться американцы и «партнеры» так и не смогут, а потому представители Госдепа США уже сообщили, что Трамп, вероятнее всего, покинет саммит на несколько часов ранее остальных, и не будет подписывать итогового заявления по окончанию. Но Европа, Япония и Канада готова к тому, что США досрочно их «покинут».

«Президент США, возможно, не против изоляции — и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран. Потому что эти шесть стран совместно представляют ценности, они сообща представляют рынок с весомой историей и представляют собой настоящую международную силу», - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Итак, у США есть на сегодня два пути. Путь первый, продолжать ссориться со своими союзниками и в конце концов обречь себя на самоизоляцию (насколько это возможно в современном мире). Путь второй, начинать прислушиваться к мнению остальных жителей планеты. Но тогда им придется окончательно смириться с тем, что мир стал многополярным и ни одна страна в нем не может диктовать ему своих условий.

Готовы ли они на это? Посмотрим.

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