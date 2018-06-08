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11:55   8 Июня 2018
Россия
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Путин первым среди лидеров стран получил орден Дружбы КНР

Путин первым среди лидеров стран получил орден Дружбы КНР

Почетный орден Дружбы Китая президент России Владимир Путин получил от председателя КНР Си Цзиньпина во время визита в Пекин. Награда считается высшей государственной в стране.

Председатель Си отметил, что вручение ордена российскому лидеру стало первым со времен утверждения системы наград за заслуги перед государством. Путина глава Китая назвал «основателем отношений» двух держав, который всегда развивает их на высоком уровне. С начала 21 века президент РФ 19 раз посетил КНР. Никто из остальных глав государств не посещал эту страну так часто.

Путин для меня хороший друг, подчеркнул Си Цзиньпин. В 2001 году российский глава подписал договор о добрососедстве и сотрудничестве между Пекином и Москвой. Документ заложил прочный фундамент для долгой дружбы между государствами. Отношения России и Китая выдержали проверку на прочность благодаря внимаю Путина, отметил председатель КНР.

Путин первым среди лидеров стран получил орден Дружбы КНР

Сотрудничество на высоком уровне, достигнутое обеими державами, является ярким примером «гармоничного сосуществования» двух мировых государств. Си Цзиньпин заверил, что и дальше готов сотрудничать с действующим президентом России.

 

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #си цзиньпин #политика #китай #весь мир #орден дружбы кнр
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