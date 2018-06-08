Посольство в Лондоне высмеяло идею о создании антироссийского блока

Посольство России в Лондоне прокомментировало в твиттере возможность создания новой группы противодействия России при «большой семерке».

Is there anything the UK Government can offer its partners other than confronting Russia? pic.twitter.com/ahsiP9Qmys — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 8, 2018

«Существует что-нибудь такое, что правительство Великобритании может предложить своим партнерам, кроме противостояния России?» — риторически спрашивает ведомство.

Посольство дает ссылку на публикацию агентства Reuters, которое в свою очередь ссылается на BuzzFeed. Ранее в СМИ появилась информация об организации антироссийского блока. Об этом якобы заявила премьер Великобритании Тереза Мэй во время частной встречи ее партии с министром иностранных дел Борисом Джонсоном.

Сам Джонсон считает, что создание такой группы поддержат все политики в мире.