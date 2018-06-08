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11:55   8 Июня 2018
Весь мир
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Посольство в Лондоне высмеяло идею о создании антироссийского блока

Посольство в Лондоне высмеяло идею о создании антироссийского блока

Посольство России в Лондоне прокомментировало в твиттере возможность создания новой группы противодействия России при «большой семерке». 

 

«Существует что-нибудь такое, что правительство Великобритании может предложить своим партнерам, кроме противостояния России?»  — риторически спрашивает ведомство.

Посольство дает ссылку на публикацию агентства  Reuters, которое в свою очередь ссылается на BuzzFeed. Ранее в СМИ появилась информация об организации антироссийского блока. Об этом якобы заявила премьер Великобритании Тереза Мэй во время частной встречи ее партии с министром иностранных дел Борисом Джонсоном.  

Сам Джонсон считает, что создание такой группы поддержат все политики в мире. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #борис джонсон #g7 #посольство рф в великобритании
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