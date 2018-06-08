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11:43   8 Июня 2018
Весь мир
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Страны «Бухарестской девятки» приняли декларацию об усилении восточного фланга НАТО

Страны «Бухарестской девятки» приняли декларацию об усилении восточного фланга НАТО

В пятницу в Варшаве идет саммит «Бухарестской девятки» — стран восточного фланга Североатлантического альянса.

Польский лидер  Анджей Дуда в ходе пресс-конференции выразил надежду, что декларация поспособствует принятию решения на будущем саммите в Брюсселе.

Глава Румынии Клаус Йоханнис, в свою очередь, пояснил, что в декларации говорится о необходимости усилить восточный фланг НАТО — у морском, сухопутном, воздушном, а также кибернетическом пространстве. Также он заявил, что участники единогласно сошлись в намерении поддержать нынешний подход НАТО в отношении Российской Федерации.

Москва в последние годы заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России и неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

Страны «Бухарестской девятки» приняли декларацию об усилении восточного фланга НАТО

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Автор: Ольга Шпакова
#нато #политика #восточный фланг нато #бухарестская девятка
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