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11:39   8 Июня 2018
Весь мир
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Трамп хочет «навести порядок» в торговых отношениях со странами G7

Трамп хочет «навести порядок» в торговых отношениях со странами G7

Об этом американский лидер Дональд Трамп написал на странице в твиттере.

Политик надеется, что ему удастся решить разногласия в торговой области со странами-участницами «большой семерки». Но обратная ситуация даже лучше для США, считает Трамп. Торговые сделки со странами G7 президент назвал «несправедливыми».

Саммит «большой семерки» начнется в пятницу, 8 июня, в канадской провинции Квебек. На следующий день Трамп покинет Канаду и отправится в Сингапур, где у главы США намечен саммит с коллегой из КНДР Ким Чен Ыном. Встреча политиков пройдет 12 июня. Северокорейский лидер прибудет в Сингапур 9 июня.

 

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Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #трамп #весь мир #твиттер трампа #g7 #большая семерка
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