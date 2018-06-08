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11:39   8 Июня 2018
Весь мир
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Страны восточного фланга НАТО выступили за диалог с Россией

Страны восточного фланга НАТО выступили за диалог с Россией

Страны, входящие в состав «Бухарестской девятки» считают, что отношения с Россией в плане укрепления обороноспособности и диалог поддерживать нужно.

Речь идет о таких государствах, как Румыния, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва и Эстония.

«Бухарестская девятка» — это страны восточного фланга НАТО. В пятницу в столице Польши проходит их саммит.

В декларации встречи говорится, что в приоритете стран остается подход, основанный на позиции сдерживания и обороны. Государства открыты для политического диалога. Однако, говорится в документе, конкретные результаты диалога с Москвой возможны лишь в том случае, если Россия начнет соблюдать  международное право и свои международные обязательства.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #нато #политика #восточный фланг нато #бухарестская девятка
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