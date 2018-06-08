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Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала, чтобы внефракционный депутат Евгений Мураев извинился перед украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым и больше не называл его террористом.

По ее словам, Мураева привели на заседание представители «Оппозиционного блока». Однако первая вице-спикер ошиблась и ошибочно назвала Мураева членом фракции, о чем напомнил Александр Долженков. Депутат выкрикнул, что Евгений Мураев не состоит в партии и политика не избирали по списку «Оппозиционного блока». Депутат «Народного фронта» Юрий Береза поднялся со словами «что ты лаешь?», подбежал к Долженкову и ударил.

Олега Сенцова задержали весной 2014 года в Крыму, а через год приговорили к 20 годам колонии строгого режима за терроризм. Украинский кинорежиссер не признал вину. В понедельник, 4 июня, 2018 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направила письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с призывом освободить Сенцова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #видео #общество #сенцов #береза #долженков
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