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11:31   8 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо

Украинские активисты в феврале 2014 года планировали убийство Виктора Януковича, который на тот момент занимал должность президента страны.

Об этом на заседании суда по делу о государственной измене бывшего лидера государства заявил экс-начальник его службы безопасности Виктор Павленко.

Свидетель давал показания по видеосвязи, потому как находится в Крыму. По его словам, Янукович собирался посетить Харьков и Донецк. Сотрудник СБУ, чья имя Павленко не называет, рассказал о намерении радикалов ликвидировать президента в Харькове. Когда Янукович узнал об этом, то бежал в Донецк, передают украинские СМИ.

Свидетель рассказал о планах украинских радикалов сжечь Януковича заживо

Сообщается, что имелось два плана покушения. Первый предполагал убийство из огнестрельного оружия. Согласно второму плану, Януковича собирались застрелить при выезде кортежа или сжечь заживо с помощью «коктейлей Молотова».

Суд начал рассматривать дело о госизмене экс-президента прошлым летом. Прения сторон прервали и вернулись к допросу свидетелей. Известно, что новые прения должны состояться 30 и 31 июля.

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Автор: Ольга Шпакова
#суд #украина #янукович #радикалы
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