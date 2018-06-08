Губернатор Хабаровского края найдет работу для инженера, попавшего под сокращение

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил об этом после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Авиаинженер из Комсомольска-на Амуре Петр Литвинцев обратился к российскому лидеру в эфире передачи.

Шпорт после этого заявил, что в ближайшие дни собирался с рабочей поездкой в Комсомольск. В городе он встретится с Литвинцевым и обсудит его трудоустройство. Губернатор обещал устроить инженера на работу, даже если его «вкусовые предпочтения» не совпадут предлагаемыми условиями на заводе.

Глава Хабаровского края отметил, что переговорил с администрацией Комсомольского авиационного завода (КНАаЗ). Организация как раз набирает квалифицированных сотрудников.

«Прямая линия» с Путиным прошла в четверг, 7 июня. Политик пообщался с россиянами и ответил на актуальные вопросы. Эфир передачи длился более четырех часов.