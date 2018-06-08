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11:23   8 Июня 2018
Россия
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Губернатор Хабаровского края найдет работу для инженера, попавшего под сокращение

Губернатор Хабаровского края найдет работу для инженера, попавшего под сокращение

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил об этом после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Авиаинженер из Комсомольска-на Амуре Петр Литвинцев обратился к российскому лидеру в эфире передачи.

Шпорт после этого заявил, что в ближайшие дни собирался с рабочей поездкой в Комсомольск. В городе он встретится с Литвинцевым и обсудит его трудоустройство. Губернатор обещал устроить инженера на работу, даже если его «вкусовые предпочтения» не совпадут предлагаемыми условиями на заводе.

Глава Хабаровского края отметил, что переговорил с администрацией Комсомольского авиационного завода (КНАаЗ). Организация как раз набирает квалифицированных сотрудников.

«Прямая линия» с Путиным прошла в четверг, 7 июня. Политик пообщался с россиянами и ответил на актуальные вопросы. Эфир передачи длился более четырех часов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #хабаровский край #шпорт #прямая линия с путиным
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