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11:22   8 Июня 2018
Россия
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Дороги Петербурга отремонтировали в преддверии ЧМ-2018

Дороги Петербурга отремонтировали в преддверии ЧМ-2018

Все работы по обновлению асфальта на всех маршрутах следования клиентских групп FIFA завершены, сообщили власти города в пятницу.

Дорожное покрытие отремонтировали на Невском проспекте от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, на набережной Лебяжьей канавки, на улице Академика Крылова, Владимирском проспекте, Коломяжском проспекте, участке набережной реки Фонтанки, Миллионной улице, Дворцовом проезде, набережной реки Карповки, Левашовском проспекте, а также Зеленогорском шоссе.

Кроме того, рабочие благоустроили территорию перед Московским вокзалом, отремонтировали подходы к главному стадиону Петербурга на Крестовском острове, а также к тренировочным площадкам в Ломоносове и Павловске.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет четыре матча группового этапа первенства.

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Автор: Юлия Халус
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