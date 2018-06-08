Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу

Игроки сборной России по футболу получают 15 тысяч евро за каждую победу в матчах. За ничью - 7,5 тысячи евро. В случае проигрыша игроки остаются без премий.

Выплаты получают все футболисты, которые подают заявку на матч. Эта система премирования будет работать и во время чемпионата мира. Также футболисты, скорее всего, будут получать дополнительные бонусы.

Такая схема была назначена с того момента, как Станислав Черчесов стал главным тренером сборной. При нем команда одержала пять побед, семь поражений и сыграла шесть матчей вничью.

Напомним, Черчесов занял пост тренера сборной в августе 2016 года.