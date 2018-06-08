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11:23   8 Июня 2018
Россия
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Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу

Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу

Игроки сборной России по футболу получают 15 тысяч евро за каждую победу в матчах. За ничью - 7,5 тысячи евро. В случае проигрыша игроки остаются без премий.

Выплаты получают все футболисты, которые подают заявку на матч. Эта система премирования будет работать и во время чемпионата мира. Также футболисты, скорее всего, будут получать дополнительные бонусы. 

Такая схема была назначена с того момента, как Станислав Черчесов стал главным тренером сборной. При нем команда одержала пять побед, семь поражений и сыграла шесть матчей вничью.

Напомним, Черчесов занял пост тренера сборной в августе 2016 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #футбол #спорт #чм-2018 #черчесов #чм #чм2018
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