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11:19   8 Июня 2018
Россия
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Путин поручил подготовиться к празднованию 30-летия вывода войск из Афганистана

Путин поручил подготовиться к празднованию 30-летия вывода войск из Афганистана

Администрация президента при участии Государственной думы и Совета Федерации подготовит предложения до 1 августа.

Российский лидер Владимир Путин ждет от администрации и палат парламента предложений, как страна отпразднует годовщину вывода советских войск из Афганистана. Требование включили в перечень поручений, которые президент РФ дал по итогам встречи с членами Совета законодателей. Ответственным за выполнение назначили руководителя администрации Антона Вайно.

Путин поручил подготовиться к празднованию 30-летия вывода войск из Афганистана

Владимир Владимирович заявлял о необходимости отметить 30-летие вывода войск СССР из Афганистана. Председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов отмечал, что ветеранские организации попросили президента РФ и спикеров палат парламента подвести политический итог войне в Афганистане.

«Согласен, мероприятия должны быть проведены, а оценки должны быть даны», — ответил Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #афганистан #общество #ссср
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