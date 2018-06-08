Путин поручил подготовиться к празднованию 30-летия вывода войск из Афганистана

Администрация президента при участии Государственной думы и Совета Федерации подготовит предложения до 1 августа.

Российский лидер Владимир Путин ждет от администрации и палат парламента предложений, как страна отпразднует годовщину вывода советских войск из Афганистана. Требование включили в перечень поручений, которые президент РФ дал по итогам встречи с членами Совета законодателей. Ответственным за выполнение назначили руководителя администрации Антона Вайно.

Владимир Владимирович заявлял о необходимости отметить 30-летие вывода войск СССР из Афганистана. Председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов отмечал, что ветеранские организации попросили президента РФ и спикеров палат парламента подвести политический итог войне в Афганистане.