Генсек НАТО: Инцидент с Бабченко может подорвать доверие к СМИ Украины

Об этом глава альянса Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг напомнил, что многие испытали облегчение, когда узнали, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. Однако инсценировка убийства может повлечь за собой усиление пропаганды со стороны СМИ Украины. Позднее издания и вовсе способны потерять доверие.

Вечером вторника, 29 мая, украинские новостные агенства сообщили, что российского журналиста Аркадия Бабченко нашли мертвым на пороге собственной квартиры. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой. Подлог сделан в рамках спецоперации ведомства.