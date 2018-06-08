Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Среди фаворитов мундиаля граждане России также назвали команды Германии и Бразилии, следует из опроса ВЦИОМ. Мировое первенство по футболу начнется уже на следующей неделе.

11% граждан уверены в победе сборной России на грядущем чемпионате мира по футболу. Чаще на победу надеются женщины: в победу команды верят 15% опрошенных. Мужчины менее оптимистичны — на победу сборной рассчитывают только 7%.

19% респондентов уверены, что Россия выйдет из группы, 20% рассчитывают на попадание сборной в 1/8 финала, еще 14% полагают, что команда попадет в четвертьфинал, 11% — в полуфинал.

Среди возможных фаворитов турнира респонденты чаще всего называли Германию и Бразилию — обе страны набрали 12% голосов.

Самыми популярными футболистами опрошенные считают португальца Криштиану Роналдо — 15% и аргентинского игрока Лионеля Месси — 13%. Самым узнаваемым российским футболистом признан вратарь Игорь Акинфеев — 7%.

Опрос ВЦИОМ проводился с 31 мая по 2 июня. В нем участвовали две тысячи респондентов старше 18 лет. Метод проведения опроса — телефонное интервью.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия впервые стала хозяйкой турнира.