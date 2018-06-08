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Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу

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11:08   8 Июня 2018
Медиа
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Гай Ричи снял ролик к ЧМ-2018 по футболу

Гай Ричи снял ролик к ЧМ-2018 по футболу

Нападающий российской сборной и футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов поучаствовал в съемках видеоролика британского режиссера Гая Ричи.

Ролик посвящен чемпионату мира по футболу, который вскоре начнется в России. Главным героем видеоклипа является мальчик Андрей — будущее российского футбола. На фоне его любви к спорту режиссер  показывает истории успеха известных игроков - форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, полузащитника "ПСЖ" Неймара и полузащитника "Арсенала" Месута Озила.

В их числе оказался и Смолов. В клип также оказались приглашены известные спортсмены Серена Уильямс, Тьерри Анри и другие.

Гай Ричи полюбился зрителям по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Большой Куш", "Рок-н-рольщик". Последней крупной его работой стал фильм-фэнтези "Меч короля Артура".

Ранее сообщалось, что концерты певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде решили отменить из-за ЧМ. Это обусловлено запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий во время чемпионата мира, объяснили организаторы туров артистки.

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Автор: Ольга Шпакова
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