Минобороны опровергло сообщения об авиаударе в провинции Идлиб

Российское оборонное ведомство опровергло сообщения о якобы нанесении удара вечером 7 июня в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб.

Об авиаударе ранее сообщили «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» и «Белые каски».

В Минобороны отметили, что в прошедшие сутки в Идлибе шли бои между террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ахрар». В столкновении применялось тяжелое артиллерийское вооружение.