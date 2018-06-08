Мы в соц.сетях:
Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу

Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу
Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве

Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве

 Режиссера Киру Муратову похоронят в Одессе

Режиссера Киру Муратову похоронят в Одессе
Генсек НАТО: Инцидент с Бабченко может подорвать доверие к СМИ Украины

Генсек НАТО: Инцидент с Бабченко может подорвать доверие к СМИ Украины

 Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно

Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно
Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу

Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу
Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве

Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве

 Режиссера Киру Муратову похоронят в Одессе

Режиссера Киру Муратову похоронят в Одессе
Генсек НАТО: Инцидент с Бабченко может подорвать доверие к СМИ Украины

Генсек НАТО: Инцидент с Бабченко может подорвать доверие к СМИ Украины

 Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно

Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно
11:09   8 Июня 2018
Весь мир
42

Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно

Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно

Москву и Вашингтон нужно оповестить о том, что может стать возможным договором. Документ должен получить их одобрение, подчеркнул президент Сербии Александр Вучич.

В пятницу он подтвердил в разговоре с журналистами, что новая встреча с косовскими албанцами в Брюсселе состоится до конца июня. Он уточнил, что согласен на любую дату, кроме 27 и 28 июня. В эти дни президент занят на важных мероприятиях внутри страны.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что готов разговаривать с соблюдением Брюссельского договора. Но при условии, что другая сторона выполнит свои обязательства.

Косовские албанцы в феврале 2008 года провозгласили независимость от Сербии, создав самопровозглашенную республику в Приштине. Ту не признают Россия, Сербия, Иран, Израиль, Испания, Греция и ряд других стран. В 2011 году Белград под давлением Брюсселя, и желая облегчить жизнь в крае для сербских граждан, согласился начать переговоры по нормализации отношений. В апреле 2013 году сторонам удалось договориться до Брюссельского соглашения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #политика #сербия #косово #новости #весь мир #вучич
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений Россия
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений
Поощрительные трансферты распределены между 63 субъектами РФ.
10:22   8 Июня 2018
64
Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ Россия

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

8:54   8 Июня 2018
1545
Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы Ближнее зарубежье

Экс-премьер Украины Азаров: В Киеве хотят сместить мэра Одессы

6:54   8 Июня 2018
112
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество

В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против

14:49   7 Июня 2018
187
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

 «Сценарий Донбасса»: в Раде заявили, что Киев рискует потерять контроль над Одессой

«Сценарий Донбасса»: в Раде заявили, что Киев рискует потерять контроль над Одессой