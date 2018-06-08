Вучич: Без России вопрос Косово решить невозможно

Москву и Вашингтон нужно оповестить о том, что может стать возможным договором. Документ должен получить их одобрение, подчеркнул президент Сербии Александр Вучич.

В пятницу он подтвердил в разговоре с журналистами, что новая встреча с косовскими албанцами в Брюсселе состоится до конца июня. Он уточнил, что согласен на любую дату, кроме 27 и 28 июня. В эти дни президент занят на важных мероприятиях внутри страны.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что готов разговаривать с соблюдением Брюссельского договора. Но при условии, что другая сторона выполнит свои обязательства.

Косовские албанцы в феврале 2008 года провозгласили независимость от Сербии, создав самопровозглашенную республику в Приштине. Ту не признают Россия, Сербия, Иран, Израиль, Испания, Греция и ряд других стран. В 2011 году Белград под давлением Брюсселя, и желая облегчить жизнь в крае для сербских граждан, согласился начать переговоры по нормализации отношений. В апреле 2013 году сторонам удалось договориться до Брюссельского соглашения.