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10:55   8 Июня 2018
Россия
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Минприроды планирует ввести налоговые льготы за инвестиции в переработку отходов

Минприроды планирует ввести налоговые льготы за инвестиции в переработку отходов

Российское министерство природы планирует введение налоговых льгот для инвесторов, которые вкладывают финансы в переработку твердых коммунальных отходов.

Об этом проинформировала пресс-служба ведомства. Как отмечается в сообщении, глава министерства Дмитрий Кобылкин провел рабочую встречу с представителями иностранных компаний, которые занимаются комплексными решениями по управлению коммунальными отходами. В ходе переговоров он попросил проработать форму взаимодействия с иностранными компаниями для формирования дорожной карты, которая позволит снизить сроки административных и разрешительных процедур и создать комфортные условия для инвестиций.

Как отметил министр, в рамках совместной работы планируется проработать механизмы льготного налогового регулирования.

Ведомство работает над совершенствованием национального природоохранного законодательства, в том числе в сфере обращения с отходами. Кобылкин подчеркнул, что ведомство проанализировало международный опыт по этому вопросу. Исследования показали, что иностранные компании значительно продвинулись вперед и лидируют в этой сфере. Этот опыт следует использовать и в России, адаптируя под существующие условия, отметил он.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #инвестиции #минприроды #отходы
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