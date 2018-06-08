Путин: Переговоры с председателем КНР прошли конструктивно

Накануне прошли встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Российский лидер по итогам переговоров отметил, что переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере. С председателем КНР Путин обсудил множество актуальных проблем, которые в том числе касаются развития отношений Москвы и Пекина.

Политики также достигли ряда договоренностей, следует из соглашений, подписанных по итогам встречи. Путин также подчеркнул, что Россия и Китай сотрудничают на равноправных условиях, являясь добрыми соседями и доверяя друг другу.