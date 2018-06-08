Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

Директор по маркетингу «Точки» поделилась лайфхаками при приеме на работу в соцсетях. Их раскритиковали и пользователи, и политики, и специалисты.

Специалисты в сфере подбора персонала усомнились в профессионализме директора по маркетингу банка «Точка» из-за ее методов ведения собеседований с соискателями, в частности из-за того, что женщина задает кандидатам вопрос: «Крым наш?».

Своими секретами работы директор по маркетингу банка Яна Ганник поделилась в Facebook. Пост вызвал возмущение пользователей, поэтому женщина его быстро удалила. Однако некоторые успели сохранить текст и опубликовать уже на своей странице, как это сделал Павел Еремеев.

В тексте Яна Ганник признается, что очень любит собеседования и практически всех сотрудников находила сама. Желающих работать в банке топ-менеджер расспрашивает как на банальные, так и на философские темы. Но недавно она включила в свой список вопросов, по ее оценке, «платиновый» — «Крым наш?» .

«Оказывается, этот вопрос – идеальный способ проверить способность человека иметь и не бояться высказывать свое мнение безотносительно того, знает ли он, «как тут принято и что тут про это думают», – пишет Ганник.

Если человек не отвечает, мотивируя тем, что не говорит о политике, ему отказывают в месте.

«Если «конечно наш, поделом укропам» и другие ура-патриотические или, наоборот, левонаправленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, – тоже на выход. А главное, почему-то эта тема никого не оставляет равнодушным, она обнажает и страхи, и настроения, и взвешенную позицию», – написала Ганник.

Узнать у сотрудников банка «Точка», какой же ответ будет правильным, корреспонденту ИА «Политика Сегодня» пока не удалось — по телефону не отвечает ни Ганник, ни пресс-секретарь банка. Агентство направило запрос в банк по электронной почте. Ответа на него до сих пор ждем.

Ответ готов у руководителя проектов «НП Экспертов рынка труда» Ольги Глуховой. Ее мнение однозначное: подобные вопросы на собеседовании не уместны.

«По действующему законодательству, определяющим должны быть опыт работы соискателя, его профессиональные навыки, компетенция. Все остальные вопросы о личной жизни, его убеждения, включая политические - это все провокации и не очень хорошо», — сказала Глухова ИА «Политика Сегодня».

Эксперт считает, что подобные вопросы обнажают непрофессионализм самого HR- специалиста.

«Грамотному, квалифицированному HR- специалисту нет необходимости задавать провокационные вопросы. Они могут составить хороший профессиональный и психологический портрет соискателя, задавая ему нейтральные вопросы , без провокаций», — отметила Глухова.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков был более резок в своей оценке.

«В определенной степени, это издевательство над людьми. Самодурство какое-то. Я бы при приеме на работу, особенно в банковские учреждения, больше бы руководствовался профессиональными качествами. Они должны быть на первом месте», — сказал Цеков.

Интересно, что саму Ганник, интересующую у людей «Наш ли Крым?», и ее коллег в апреле 2017 года не пустили в Киев, куда они приехали в командировку. Несколько часов им пришлось провести в аэропорту, после чего их депортировали из страны.

P.S. Спустя почти сутки горячей дискуссии в соцсетях, сама Яна Ганник обозначила свою позицию в комментарии. По ее словам, ей не важно, какой ответ, «главное, чтобы он был», а неприемлемым она считает любые «перегибы» с оскорблением как русских, так и украинцев.