Лидер КНДР прибудет в Сингапур в воскресенье

О приезде северокорейского главы Ким Чен Ына в Сингапур 10 июня сообщило агентство Yonhap.

Во вторник, 12 июня здесь пройдет саммит КНДР и США. С американской стороны прибудет глава Белого дома Дональд Трамп. Политики в ходе встречи обсудят вопрос о денуклеаризации полуострова.

Американский лидер сообщал ранее, что все готово ко встрече. Тем не менее, президент США не исключил, что в последний момент все может поменяться, так как одна из сторон отменит встречу. Также возможно подписание мирного договора об окончании Корейской войны 1950-1953 годов после саммита.