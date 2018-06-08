Собянин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

Столичный мэр Сергей Собянин подал 8 июня в Московскую городскую избирательную комиссию документы для выдвижения его кандидатом на должность градоначальника Москвы.

Напомним, что выборы московского мэра пройдут в единый день голосования 9 сентября. Мосгоризбирком начал принимать документы для выдвижения кандидатов в понедельник, 4 июня.

Собянин представил членам комиссии паспорт, заявление и прочие необходимые документы.

Для прохождения регистрации кандидаты в мэры до 3 июля должны собрать 110 подписей муниципальных депутатов. Кандидата, являющегося самовыдвиженцем, должны поддержать более 36 тысяч избирателей.

Ранее Собянин сообщал, что Москва готова к проведению чемпионата мира по футболу.