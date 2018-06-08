Австрия закроет семь мечетей из-за нарушения закона об исламе

Правительство Австрии также решило депортировать имамов за нарушение закона.

Канцлер Австрии Себастьян Курц напомнил Twitter о законе об исламе, согласно которому ведомства по делам религий могут действовать самостоятельно, а также подключать правоохранительные органы в случае подозрения религиозных организаций в политической пропаганде или получении финансирования из-за рубежа.

Курц объявил о закрытии мечети «Серых волков» и о роспуске арабской религиозной общины. Обе организации финансировались Турцией. Кроме того, из страны депортируют 40 имамов, которые сотрудничают с турецким исламским союзом.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калым назвал политику Австрии расистской и дискриминационной. По его словам, цель депортации имамов – обособление мусульманского сообщества в политических интересах узкой группы людей. Позиция Курца противоречит международным юридическим нормам, политике социального единства и правам меньшинств, заключил Калым.