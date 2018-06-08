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13:32   8 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве

Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве

В Молдавии Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) оштрафовал на 85 тысяч леев (около пяти тысяч долларов) телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая. 

КСТР руководствовался законом «О борьбе с иностранной пропагандой». Он запрещает транслировать военные и политические программы стран, которые не приняли Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Руководитель СМИ намерен опротестовать решение в суде.

Это уже не первый случай, когда КСТР штрафует молдавские СМИ за трансляцию российских программ. Так, в апреле на 4,2 тысячи долларов был оштрафован канал Prime за трансляцию послания президента РФ Федеральному Собранию. В решении совета было отмечено, что в нем «превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #молдавия #сми #пропаганда #цензура
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