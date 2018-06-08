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10:25   8 Июня 2018
Россия
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Путин пригласил Си Цзиньпина на форум во Владивосток

Путин пригласил Си Цзиньпина на форум во Владивосток

Восточный экономический форум учредили указом президента РФ в 2015 году. Ежегодно проводится во Владивостоке и в 2018 году состоится 11-13 сентября.

Российский лидер Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину в качестве главного гостя посетить форум. Президент РФ встретился с китайским политиком в Пекине в пятницу, 8 июня. Владимир Владимирович и Си Цзиньпин обсудили текущее состояние и перспективы российско-китайского диалога.

Путин пригласил Си Цзиньпина на форум во Владивосток

«Ждем председателя КНР в сентябре во Владивостоке», — сказал Путин.

По его словам, взаимодействие стран — стратегическое. Россия и Китай взаимодействуют на принципах равноправия, добрососедства и доверия, а достигнутые договоренности отразили в принятом Совместном заявлении.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #си цзиньпин #владивосток #китай
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