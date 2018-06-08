Концерты Земфиры в Калининграде и Нижнем Новгороде отменили из-за ЧМ-2018

Организаторы сообщили, что пытались согласовать проведение концертов с сотрудниками правоохранительных органов на протяжении трех месяцев.

Концерты певицы Земфиры отменены в Нижнем Новгороде и Калининграде и-за запрета на проведения любых культурно-массовых мероприятий во время чемпионата мира по футболу, сообщает официальный сайт исполнительницы.

Концерт в Калининграде запланирован на 29 июня, в нижнем Новгороде — на 5 июля.

Организаторы концерта получили от сотрудников силовых ведомств категорический запрет на проведение мероприятия на закрытой площадке на период проведения мирового первенства по футболу.

Мундиаль пройдет в 11 российских городах. Он начнется 14 июня и закончится 15 июля. 32 футбольных сборных сыграют на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Россия впервые станет страной-хозяйкой ЧМ.