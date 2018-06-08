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Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Каждый десятый россиянин уверен в победе российской сборной на ЧМ-2018

Игроки сборной России по футболу получают по 15 тысяч евро за каждую победу

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10:19   8 Июня 2018
Россия
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Концерты Земфиры в Калининграде и Нижнем Новгороде отменили из-за ЧМ-2018

Концерты Земфиры в Калининграде и Нижнем Новгороде отменили из-за ЧМ-2018

Организаторы сообщили, что пытались согласовать проведение концертов с сотрудниками правоохранительных органов на протяжении трех месяцев.

Концерты певицы Земфиры отменены в Нижнем Новгороде и Калининграде и-за запрета на проведения любых культурно-массовых мероприятий во время чемпионата мира по футболу, сообщает официальный сайт исполнительницы.

Концерт в Калининграде запланирован на 29 июня, в нижнем Новгороде — на 5 июля. 

Организаторы концерта получили от сотрудников силовых ведомств категорический запрет на проведение мероприятия на закрытой площадке на период проведения мирового первенства по футболу.

Мундиаль пройдет в 11 российских городах. Он начнется 14 июня и закончится 15 июля. 32 футбольных сборных сыграют на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Россия впервые станет страной-хозяйкой ЧМ.

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Автор: Надежда Егорова
#калининград #нижний новгород #чм #земфира #чм2018
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