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10:24   8 Июня 2018
Весь мир
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МИД РФ ведет содержательную подготовку встречи Путина и Трампа

МИД РФ ведет содержательную подготовку встречи Путина и Трампа

Сейчас дело за определением конкретного варианта для встречи. Где и когда пройдут переговоры, пока неясно, уточнил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он объяснил, что Москва исходит из необходимости встречи российского лидера Владимира Путина и президента США. Речь, прежде всего, идет о влиянии переговоров на процесс нормализации отношений двух стран. МИД полагает, что американская сторона также понимает необходимость решения проблем.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на неназванный европейский источник, что Путин рассматривает вариант проведения встречи с Трампом в Вене. Российский лидер якобы обсуждал это в ходе переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем. Тот обещал поговорить с президентом США. Тем не менее ни Путин, ни Курц не коснулись этой темы на итоговой пресс-конференции.

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Автор: Юлия Халус
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