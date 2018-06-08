Режиссера Киру Муратову похоронят в Одессе

В Одессе она долгое время жила и работала. На похоронах будут присутствовать только родственники, согласно завещанию. Дату похорон объявят позже.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Гильдию кинорежиссеров РФ.

Советский и украинский режиссер скончалась 6 июня на 84-м году жизни. Телепродюсер Юрий Минзянов отметил, что вместе с ней ушла целая эпоха кино.

В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Рената Литвинова и прочие звезды российского и советского кино.