Глава МЧС разрешил проверять пожарную безопасность объектов среднего бизнеса

Пожарные согласуют список объектов малого и среднего бизнеса с прокуратурой и включат в план проведения проверок на 2019 год, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

По его словам, в МЧС РФ действовал приказ, который запрещал проверять противопожарное состояние малого и среднего бизнеса, поэтому объекты не включали в ежегодные плановые проверки. В пятницу, 8 июня, Евгений Зиничев отменил приказ, передает пресс-служба ведомства.

«Приказ от 12 сентября 2016 года», — уточнили в министерстве.

МЧС сформирует план проверок в соответствии с федеральным законодательством, что позволит своевременно выявить нарушения правил пожарной безопасности у объектов малого и среднего бизнеса, объяснили в ведомстве.