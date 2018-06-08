Аргентинские полицейские приедут в Россию для работы на ЧМ

Пять аргентинских сотрудников полиции приедут в РФ для работы на ЧМ по футболу 2018 года.

Об этом проинформировал посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио. Аргентинской команде предстоит провести матчи в Москве, Нижнем Новгороде и Петербурге.

Трое из полицейских будут сопровождать сборную в ходе ее поездок по РФ, остальные будут работать с местными службами безопасности. Посол в ходе пресс-конференции отметил, что надеется на организацию Россией великолепного турнира, ссылаясь на ее позитивный опыт с Кубком конфедераций в прошлом году.

Аргентинские представители проинспектировали все стадионы, где предстоит играть аргентинским футболистам, отметил он.

Посол уточнил, что порядка 23 тысяч болельщиков из Аргентины получили FAN ID, к концу турнира ожидается, что Россию посетят 30 тысяч граждан этой страны.

Ранее посол сообщал, что президент Аргентины Маурисио Макри может посетить чемпионат мира в том случае, если сборная его страны выйдет в финал. Начало соревнований Макри вынужден пропустить из-за своего плотного рабочего графика.